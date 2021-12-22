شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..بيتسو موسيماني في مهمة حصد اللقب الخامس مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره الرجاء المغربي، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالدوحة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي، حيث يحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يعد الرجاء هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهي تحقيق آمال جماهير التي ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

وفي الواقع لم يكن من المتوقع أن يحقق موسيماني كل هذا النجاح بهذه السرعة، لأنه نال أيضا لقب الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وواصل المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إبداعه مع المارد الأحمر، حيث قاد الأهلى فى 72 مباراة، فاز فى 52 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 155 هدفا وتلقت شباكه 57، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

وخسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.