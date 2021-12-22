شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية تهزم المغربية 11/4 في صراع التتويج بالسوبر الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

تمتلك الأندية المصرية العدد الأكبر من مرات التتويج ببطولة السوبر الأفريقي برصيد 11 لقب مقسمة بين الأهلي والزمالك، حيث حصد الأحمر 7 القاب، بينما حصد الأبيض 4 القاب، وهو ما يؤكد المنافسة الكبيرة للأندية المصرية على مستوى القارة الأفريقية، كما يسعى نادي الأهلي للتتويج باللقب الثامن في تاريخه عندما يواجه فريق الرجاء المغربى اليوم.

فيما توجت الأندية المغربية بـ 4 ألقاب من السوبر الأفريقي موزعة على ثلاثة أندية، وهي الرجاء والوداد والمغرب الفاسي، وسبق للرجاء المغربي ان توج باللقب مرتين عامي 2000 و2019 على حساب أفريكا سبورتس والترجي التونسي، بينما فاز الوداد بلقب وحيد عام 2018، والفاسي المغربي عام 2012، ويسعى فريق الرجاء المغربى للتتويج الثالث باللقب بعد عامي 2000 و 2019 ويتمنى عشاق فريق الرجاء ان يحقق فريقهم السوبر الأفريقي ضد الأهلي والوصول للقب الخامس للكرة المغربية على مستوى هذه البطولة القارية، وكذلك لكسر هيمنة الأندية المصرية على البطولة القارية بصفة عامة.