شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "بريمو" أفريقيا قبل مواجهة الرجاء المغربى بالسوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الافريقى لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

الاهلى صاحب الرقم القياسى في التتويج بالسوبر الافريقى برصيد 7 ألقاب أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020

الاهلى حامل لقب السوبر الأفريقى بعدما فاز على نهضة بركان المغربى بالنسخة الأخيرة 2-0

الاهلى الأكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى برصيد 10 مرات

الاهلى توج بالسوبر على حساب كايزر تشفيز الجنوب الأفريقي والجيش الملكي والنجم الساحلي والصفاقسي التونسي على مرتين وليوباردز الكونغولي ونهضة بركان المغربى

الاهلى توج بكأس السوبر على حساب فريقين من المغرب هما الجيش الملكى بركلات الترجيح ونهضة بركان 2-0