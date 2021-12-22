شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الرجاء المغربى للتتويج بالسوبر الأفريقي بالدوحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الاربعاء "بتوقيت القاهرة" لمتابعة موقعة كأس السوبر الافريقى المقرر أن تجمع بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي، على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020 فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 10 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 9 مناسبات توج خلالها بـ7، يليه مازيمبي الكونغولي بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصري فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات كانت جميعها ناجحة.

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

وتقام بطولة السوبر الأفريقي للعام الرابع على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الاهلى على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد في 28 مايو الماضى.

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) ، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.

وترغب كتيبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى فى مواصلة العروض الجميلة التي قدمتها بالدوري هذا الموسم بحثاً عن التتويج بالسوبر لاسيما بعدما استعاد المارد الاحمر القوة الضاربة بعودة النجوم الدوليين من رحلتهم مع منتخب مصر بكأس العرب.

وحذر موسيماني، لاعبيه من صعوبة مباراة الرجاء المغربى حيث طالب لاعبى المارد الأحمر بالتركيز على إحراز اللقب وعدم الاستهانة بالمنافس الذى يمر بظروف صعبة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن المباريات التى تمنح بطولة وتقام من مباراة واحدة على طريقة "اخطف واجرى" تحتمل حدوث المفاجآت لاسيما انه في حالة انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح، مما يتطلب تركيز واجتهاد من كل اللاعبين منذ انطلاق صافرة بداية اللقاء وحتى نهايته لضمان إسعاد الجماهير الأهلاوية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من :"محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وبيرسى تاو ومحمد شريف".

ونفذت التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الأفريقى بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطرى وسط اقبال رهيب من رابطة مشجعى الاهلى بقطرعلى دعم المارد الأحمر.

في المقابل اعترف البلجيكي مارك فيلموتس المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه لدى مواجهته فريق الأهلي قائلا "ندرك صعوبة المهمة، ونقدر قوة المنافس الذي يملك تاريخاً حافلاً بالبطولات، لكننا لا نهابه، وحضرنا للدوحة من أجل هدف واحد وهو العودة بالكأس للدار البيضاء، كما اعتاد الرجاء في كل النهائيات التي خاضها".

وتابع: هذا النوع من المباريات تتحكم فيه بعض التفاصيل الصغيرة، ومنها حسن التحضير النفسي، لذا نحاول قدر الإمكان تفادي الضغوطات والحفاظ على هدوئنا.

وكان فيلموتس قد تسلم المهمة بدلاً من التونسي الأسعد الشابي على رأس الجهاز الفني للرجاء، خلال الشهر الماضي وخاض معه 3 مباريات فقط بالدوري المغربي، وسيكون ظهوره في السوبر لأول مرة مع الفريق المغربي في مسابقة خارجية.