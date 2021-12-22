ضربة في صفوف الرجاء قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن لاعب الرجاء البيضاوي المغربي محمد الناهيري، تعرض للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وأفادت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن عينة الناهيري أظهرت إيجابية، وهو ما جعل المدير الفني للرجاء البلجيكي مارك فيلموتس في ارتباك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مدرب الرجاء كان يريد الاعتماد على الناهيري في مباراة الأهلي، قبل أن يتعرض للإصابة بالفيروس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرجاء، مساء اليوم الأربعاء، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، في العاصمة القطرية "الدوحة".

ويخوض الأهلي وهو بطلاً للسوبر الأفريقي بعد الفوز في النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.