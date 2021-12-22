السوبر الأفريقي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيلعب به ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يخوض موسيماني مباراة الليلة بطريقته المعتادة والتي بدأ تنفيذها منذ بداية الموسم الجاري من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين في الخط الدفاعي، وهم: (بدر بانون - أيمن أشرف - حمدي فتحي).

التشكيل لن يشهد أي تغييرات حيث شهدت الساعات الماضية خلاف على مَن يقود الهجوم إلا أن موسيماني فضّل الاعتماد على مواطنه بيرسي تاو في المقابل سيتواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقة (3-4-3) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - بيرسي تاو.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض موقعة الليلة باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، كما توّج الفريق الأحمر بآخر نسخة سوبر أفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي.