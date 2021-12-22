السوبر الأفريقي.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء، عددًا من المباريات النارية سواء كانت على المستوى الأفريقي أو في أوروبا.

أبرز مباريات الأربعاء، عندما يلعب الأهلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة السوبر الأفريقي.

وفي كأس كاراباو، ستقام ثلاث مباريات ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ويستضيف ليفربول منافسه ليستر سيتي، في المقابل يلعب برينتفورد ضد تشيلسي، ويواجه توتنهام هوتسبير منافسه ويست هام.

وفي الدوري الإسباني، ينتظر أن يخوض ريال مدريد خوض مواجهة صعبة على ملعب أتلتيك بلباو ضمن حسابات الأسبوع الـ21.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

السوبر الأفريقي:

الأهلي × الرجاء.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

كأس كاراباو:

ليفربول × ليستر سيتي.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

توتنهام هوتسبير × ويست هام.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

برينتفورد × تشيلسي.. الموعد 9:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

الدوري الإسباني:

أتلتيك بلباو × ريال مدريد.. الموعد 10:30 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.

غرناطة × أتلتيكو مدريد.. الموعد 10 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإيطالي:

إمبولي × ميلان.. الموعد 9:45 مساءً

نابولي × سبيزيا كالتشيو.. الموعد 9:45 مساءً

إنتر ميلان × تورينو.. الموعد 7:30 مساءً