الأهلي والرجاء.. الموعد والقناة الناقلة والمعلق للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يخوض الأهلي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة الرجاء في السوبر الأفريقي، في لقاء يقام على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" في قطر.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الليلة باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، في المقابل يلعب الرجاء مباراة السوبر نتيجة فوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي توّج بالنسخة الأخيرة لمسابقة السوبر الأفريقي عقب الفوز الذي تحقق أمام نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والرجاء عبر شاشة "بي إن سبورتس 1" المشفرة بتعليق رؤوف خليف.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويمكن استقبال القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية أخرى، وهي قمر عرب سات على تردد 11566، والقمر أتلانتيك بيرد 2 "Atlantic Bird 2" عبر التردد 11054، وأسترا آيه 3 "Astra 3A"على التردد 11565.