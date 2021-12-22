شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى بالسوبر الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الاربعاء اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الرجاء المغربى مكون من :"محمد الشناوى وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى وبيرسى تاو ومحمد شريف".

ونفذت التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الأفريقى بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطرى وسط اقبال رهيب من رابطة مشجعى الاهلى بقطرعلى دعم المارد الأحمر.

وينوى موسيمانى تخصيص عدد من اللاعبين للتدرب على التصويب على ركلات الترجيح إذا انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، ويعد أبرز اللاعبين المتخصصين فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وأفشة وعمرو السولية وغيرهم من باقى المجموعة الذين سيتدربون على تسديد ركلات الترجيح، كما سيتم تحديد موقف الثنائى بدر بانون ومحمد شريف من تسديد ركلات الترجيح في ظل إهدارهما ركلات بالفترة الأخيرة.