شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021 عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى والعربية وبطولات أخرى.



وتقام الأربعاء كذلك مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي، حيث يصطدم الفريق المصري بطل دوري أبطال افريقيا، مع نظيره المغربي الفائز بالكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يقام على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر.

يواجه الأهلي المصري نظيه الرجاء المغربي في مباراة السوبر الأفريقي (الأربعاء)، حيث تنطلق المباراة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الظفرة نظيره شباب الأهلي في دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات، حيث تنطلق المباراة الساعة 3:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.50 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يواجه فريق الشارقة نظيره حتا في الدور ذاته بكأس رئيس دولة الإمارات، حيث تنطلق المباراة الساعة 6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يخوض فريق توتنهام تحديا جديدا حين يواجه وست هام يونايتد في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports Premium 2 HD.

سيكون فريق تشيلسي على موعد مع مواجهة نارية في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عندما يواجه نظيره برينتفورد، حيث تنطلق المباراة الساعة 10.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، وتذاع على قناة beIN Sports Premium 3 HD.

يدخل فريق ليفربول اختبارا صعبا من أجل الوصول للدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عندما يواجه ليستر سيتي، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD premium.

يسعى فريق ريال مدريد للاستفاقة من التعادل المفاجئ الذي سقط فيه أمام قادش، عندما يواجه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة الساعة 11.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.30 بتوقيت القاهرة، 12.30 ليلا بتوقيت أبوظبي، وستكون مُذاعة على قناة beIN Sports HD 1.

يختتم إنتر ميلان مبارياته في الدور الأول من الدوري الإيطالي بمواجهة ضيفه تورينو، في الجولة الـ19 من منافسات المسابقة، حيث تنطلق المباراة الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي، 7.30 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة المباراة عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على منصة "يوتيوب".

يستضيف فريق روما، سامبدوريا في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، مساء يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.30 بتوقيت أبوظبي، 7.30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل منافسات المسابقة عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" على منصة "يوتيوب".

ريال مدريد

يختتم ميلان مبارياته في الدور الأول من الدوري الإيطالي، الأربعاء، عندما يواجه مضيفه إمبولي في الجولة الـ19 من المسابقة، حيث تنطلق المباراة الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على منصة "يوتيوب".

يستقبل نابولي نظيره سبيزيا في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، حيث تنطلق المباراة الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، 9.45 بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على منصة "يوتيوب".

يستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مباراة جديدة في الدوري الفرنسي، عندما يواجه نظيره لوريان (الأربعاء)، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، 10 مساء بتوقيت القاهرة، وتبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".