شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم الاتحاد من أحمد نبيل مانجا أمام المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد نادى الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، أحمد نبيل مانجا لاعب وسط زعيم الثغر في المباراة المقبلة أمام المصرى، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من بطولة الدورى المصرى.

وسقط الاتحاد السكندرى في فخ التعادل 4 /4 بعدما كان الفريق السكندرى متقدما بـ4 أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الأسبوع السابع في الدورى.

وأثبتت الإشاعة التي خضع لها أحمد نبيل مانجا إصابته بكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا التي أقيمت مساء الاثنين في بطولة الدورى، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة المصرى المقبلة.

ونجح فريق سيراميكا في التعادل مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت المباراة إثارة ومتعة كروية بإحراز 8 أهداف، حيث انتهت المباراة بالتعادل 4 بأهداف لكل من الفريقين.

ونجح محمد عبد السلام، لاعب الاتحاد، في التقدم لفريقه في الدقيقة 13، ويتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 14، ليعود الاتحاد السكندري ويتقدم بهدف لكريم الديب في الدقيقة 15، ونجح كريم الديب في إحراز الهدف الثاني له والهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ونجح شادي حسين في إحراز الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 37، قبل أن يحرز موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد إبراهيم لاعب سيراميكا في إحراز الهدف الثالث لفريقه أمام الاتحاد السكندري في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة نجح البديل إيفانز منساه في إدراك هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، يستمر الاتحاد السكندري في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها زعيم الثغر من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 مباريات بينما خسر الاتحاد مباراتين أخريين، وفي المقابل احتل سيراميكا المركز السابع بجدول الدوري بنفس الرصيد 9 نقاط أيضا، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.