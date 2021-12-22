شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين أشرف نصار و خالد جلال لحسم ملف المدرب العام بالبنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى على الاجتماع بالمدير الفني للفريق خالد جلال لمناقشة ملف تعيين المدرب العام والمقرر له عقب مواجهة سموحة القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاى وتقام على ستاد بتروسبورت .

و رحل أمير عبد العزيز المدرب العام لفريق البنك الاهلى وتولى القيادة الفنية لاحد أندية الدورى السعودى خلال المرحلة المقبلة .

وتعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما الاثنين ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.