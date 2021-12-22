شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن قائمة مباراة السوبر الأفريقى صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي صباح اليوم الأربعاء، بعد المحاضرة الفنية التي يعقدها مع اللاعبين صباحا قبل خوض اللقاء على استاد أحمد بن علي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي أمس بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقما مكونا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون الأصفر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة للسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.