شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير للأهلاوية.. موسيمانى لا يعرف الهزيمة فى بطولة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى في السابعة مساء الأربعاء، مع فريق الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

وستكون مباراة الأربعاء الثالثة للجنوب أفريقى في بطولة كأس السوبر الأفريقي، حيث سبق أن خاض مباراتين في هذه البطولة ونجح في حصد اللقب في المرتين، فهل تكون الثالثة على التوالي.

وتعد أول مشاركة للجنوب أفريقى في كأس السوبر الإفريقي كانت مع فريقه السابق صنداونز وتقابل مع فريق مازيمبي الكونغولي عام 2017 وتغلب عليه بهدف دون رد، والمشاركة الثانية في السوبر كانت عام 2021 وقاد الأهلي أمام فريق نهضة بركان المغربي وتغلب عليه 2-1 وحصد اللقب الثاني له بالبطولة.

وتعد مباراة الأهلى والرجاء هي العاشرة للمارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي، حيث سبق أن خاض 9 مواجهات على اللقب، حصد 7 ألقاب وخسر مباراتين فقط.