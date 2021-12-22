شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الرجاء.. الأهلى أكثر الفرق تحقيقا لكأس السوبر الإفريقى بـ7 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في السابعة مساء الأربعاء، فريق الرجاء المغربى، على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

يدخل الأهلى اللقاء بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا، في المقابل يدخل الرجاء المغربى اللقاء بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل.

ويعد النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 7 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015.

ونستعرض قائمة أكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر الأفريقى..

الأهلى 7 ألقاب

الزمالك 4 ألقاب

مازيمبى 3 ألقاب

النجم الساحلى لقبان

الرجاء المغربى لقبان

إنييمبا النيجيري لقبان

لقب واحد لكل من "الترجى التونسى، الوداد المغربى،أفريكا سبورتس، هارتس أوف أوك، أورلاندو بيراتس، أسيك ميموسا، المغرب الفاسى، وفاق سطيف، صن داونز".