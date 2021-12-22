شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصحح أخطاء مباراة المقاولون استعدادا لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت أمس بالجولة السابعة من الدورى.

ويواصل الزمالك تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدورى، حيث سيقوم المدير الفني بتخفيف الحمل البدني للاعبين وخاصة الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الأمس، منعا لتعرضهم للارهاق خاصة ان اللاعبون أدوا مجهود كبير في مباراة المقاولون عقب فترة طويلة من الراحة، وكذلك لتجنب تعرض اللاعبين الدوليين لأي إصابات في ظل عدم حصولهم علي راحة من المباريات نتيجة مشاركتهم مع المنتخب في كأس العرب، ويدخل الفريق معسكر مغلق غدا استعدادا لمباراة المحلة، حيث يفضل كارتيرون ان يدخل الفريق معسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة لضمان تركيز اللاعبين.

من ناحية أخرى، طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق التركيز فى مباريات الزمالك المقبلة بالدوري، وأكد كارتيرون لفتوح أن مستواه المميز مع المنتخب في البطولة العربية سيدفع الوكلاء لتقديم عروض كثيرة، خاصة أنه كان أحد نجوم المنتخب في البطولة.

وتلقى أحمد فتوح العديد من العروض خلال الفترة الماضية إلا أنه رفض مناقشتها لحين وصولها لمرحلة الجدية والتفاوض مع الزمالك.