ملف الثلاثاء.. كيف يُفكر موسيماني في مباراة الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض خلال السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

أشرف صبحي: منتخب مصر يمتلك مدرباً عالمياً

رغم النقص العددي.. برشلونة يتعادل مع إشبيلية في الليجا

الشامي عن طرده أمام الزمالك لمصراوي: تصرفي لا يصح من لاعب كبير

تقارير: طارق حامد ومحمد النني على رادار اتحاد جدة

خبير تحكيمي: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء.. وتدخل طارق حامد يستدعي إنذار فقط

الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني لمباراة الأهلي والرجاء بالسوبر الإفريقي؟

"عبر الفيديو كونفرانس".. رئيس كاف يدعو المكتب التنفيذي لإجتماع الأربعاء

الأهلي يفتح ذراعيه للمجد في نزال حذر ضد الرجاء بالسوبر الإفريقي

تعرضت لضغط غير طبيعي".. الدهان يكشف كواليس استبعاده من منتخب مصر للفروسية في أولمبياد طوكيو 2020

الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني لمباراة الأهلي والرجاء بالسوبر الإفريقي؟

كارتيرون: سعيد بروح الزمالك.. ومنحت الراحة للاعبي كأس العرب

"عبر الفيديو كونفرانس".. رئيس كاف يدعو المكتب التنفيذي لإجتماع الأربعاء

غزل المحلة يتقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي

بمشاركة النني.. أرسنال يكتسح سندرلاند ويتأهل لقبل نهائي كأس كاراباو