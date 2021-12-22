شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والرجاء المغربى اليوم الاربعاء 22 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى السابعة مساء اليوم الاربعاء صوب ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى بنظيره الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الافريقى فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

الاهلى الاكثر تتويجاً فى قارة افريقيا

تمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و 2020 فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 10 مرات محققا رقما قياسيا.

ويعد الأهلي أكثر الفرق مشاركة فى نهائيات السوبر فى 9 مناسبات توج خلالها بـ7، يليه مازيمبي الكونغولي بـ3 ألقاب من 5 نهائيات، ويأتى الزمالك المصري فى المركز الثالث بمشاركته فى أربع نهائيات كانت جميعها ناجحة.

جوائز مباراة السوبر الافريقى

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

مشوار الاهلى والرجاء المغربى

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

صافرة كونغولية لمباراة السوبر الافريقى

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لمباراة السوبر الافريقى ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) ، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.

3 مواجهات بين الفرق المصرية والمغربية بالسوبر

التقت الأندية المصرية مع المغربية في ثلاثة مناسبات ببطولة السوبر الأفريقي، وجاء اللقاء الأول بين فريقي الزمالك والوداد المغربي عام 2003 بمصر وتمكن الزمالك من التغلب على الوداد بنتيجة (3-1)، بينما جمع اللقاء الثاني بين الأهلي والجيش الملكي المغربي عام 2006، وفاز الأهلي بضربات الترجيح بعدما انتهت المباراة بنتيجة (0-0)، وكان لقاء الاهلى مع نهضة بركان هو ثالث المواجهات وحسمه المارد الأحمر لصالحه 2-0.