شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك فى تصفيات كأس العالم والبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
كما وافق اتحاد كرة السلة على مشاركة منتخب الرجال فى بطولة تصفيات كأس العالم التى ستقام بالنشغال فبرايرالمقبل أيضا ، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الناشئين تت 17 سنة ببطولة كأس العالم بأسبانيا فى الفترة من 2 إلى 9 يوليو من العام المقبل ، ومشاركة منتخب الناشئات بالبطولة التى ستقام بالمجر من 9 إلى 16 من نفس الشهر .
وبدأت منتخبات ناشئى السلة تحت 17 و 18 سنة الاستعداد للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة، حيث يشارك منتخب تحت 17 سنة فى كأس العالم التى تقام بإسبانيا يوليو المقبل، بينما يستعد منتخب تحت 18 سنة للمشاركة فى البطولة الأفريقية والتى لم يحدد موعدها أو مكان إقامتها حتى الآن من جانب الاتحاد الأفريقى.
ووضع الجهاز الفنى، بقيادة عمرو أبو الخير، خطة الاستعداد للبطولات، بعمل تجمع للاعبى القاهرة والإسكندرية، على أن يكون التجمع يومين من كل أسبوع، لحين انطلاق بطولة الجمهورية ونهاية بطولات المناطق .