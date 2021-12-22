السلة يشارك فى تصفيات كأس العالم والبطولة العربية

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد كرة السلة على المشاركة فى البطولة العربية للمنتخبات ، المقرر إقامتها فى الفترة من 9 إلى 16 فبراير المقبل ، والتى تقام بدبى فى نسختها الـ 24 .

كما وافق اتحاد كرة السلة على مشاركة منتخب الرجال فى بطولة تصفيات كأس العالم التى ستقام بالنشغال فبرايرالمقبل أيضا ، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الناشئين تت 17 سنة ببطولة كأس العالم بأسبانيا فى الفترة من 2 إلى 9 يوليو من العام المقبل ، ومشاركة منتخب الناشئات بالبطولة التى ستقام بالمجر من 9 إلى 16 من نفس الشهر .

وبدأت منتخبات ناشئى السلة تحت 17 و 18 سنة الاستعداد للمشاركة فى البطولات الفترة المقبلة، حيث يشارك منتخب تحت 17 سنة فى كأس العالم التى تقام بإسبانيا يوليو المقبل، بينما يستعد منتخب تحت 18 سنة للمشاركة فى البطولة الأفريقية والتى لم يحدد موعدها أو مكان إقامتها حتى الآن من جانب الاتحاد الأفريقى.

ووضع الجهاز الفنى، بقيادة عمرو أبو الخير، خطة الاستعداد للبطولات، بعمل تجمع للاعبى القاهرة والإسكندرية، على أن يكون التجمع يومين من كل أسبوع، لحين انطلاق بطولة الجمهورية ونهاية بطولات المناطق .