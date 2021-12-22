شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبلة يحذر نجوم الأهلى من تفشى كورونا فى الأندية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاهلى على عقد جلسة مع لاعبى المارد الاحمر فى معسكرهم المغلق بالدوحة حذرهم خلالها من الاستهانة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشدداً على أن هناك حالة تفشى للفيروس فى صفوف الاندية العالمية بشكل يهدد استمرار المباريات والدوريات مطالباً إياهم بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية لمواجهة هذه الموجة.

ويختتم فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى بالسوبر الأفريقى، المقرر لها غداً الأربعاء، بالدوحة، ويضع المدرب الجنوب أفريقى الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل المغرب.

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب الرجاء، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع الرجاء وهز شباكه.

وخاض الأهلى مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.