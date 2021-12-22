شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى اليوم الاربعاء 22 / 12 / 2021 بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الرجاء المغربى على ملعب أحمد بن على الخاص بنادى الريان بالعاصمة القطرية الدوحة فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن إعتلاء عرش زعامة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى والتتويج باللقب الثامن في السوبر الإفريقي، بينما يتطلع الرجاء لاعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد اللقب عامي 2000 و 2019.

موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى

تقام مباراة الاهلى والرجاء المغربى فى تمام السابعة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة ، وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بثلاثية دون رد فيما جاء تتويج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

طاقم تحكيم كونغولى لمباراة الاهلى والرجاء المغربى

واستقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لمباراة السوبر الافريقى، ويعاونه مواطنه أوليفيه سافاري (مساعد أول) والأوغندي ديك أوكيلو (مساعد ثان) ، وتم تعيين الكيني بيتر واويرو حكما رابعا، بالإضافة للجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للفيديو، والسوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.

السوبر الافريقى الرابع فى الملاعب القطرية

تقام بطولة السوبر الأفريقي للعام الرابع على التوالي على الملاعب القطرية، وشهدت نسخة الموسم الماضي فوز الاهلى على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد في 28 مايو الماضى.