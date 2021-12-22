موعد مباراة الاهلي والرجاء بالسوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكرة الافريقية، الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي، حيث يلتقي الأهلي المصري مع نظيره المغربي الرجاء في السابعة اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، قطر

موعد مباراة الاهلي والرجاء والقنوات الناقلة

ويحتضن الملعب المونديالي أحمد بن على بالدوحة المباراة التى ستقام فى تمام الساعة السابعة غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة ، وسيتم نقل مباراة الأهلي والرجاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

الرجاء يحلم باللقب ثالث والأهلى الثامن

ويسعى الأهلى حامل الرقم القياسى للقب الثامن، كأكثر نادٍ تتويجاً بلقب السوبر الأفريقى، بعد أن حققها 7 مرات من أصل 9 نهائيات خاضها، آخرها في مايو الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين بالدوحة.

فيما يشارك الرجاء في كأس السوبر للمرة الرابعة، وسبق له الفوز باللقب مرتين، آخرهما في 2019 بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لواحد في الدوحة أيضاً.

الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والرجاء

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي أمس بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقما مكونا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون الأصفر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة للسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.