شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر شكوى أنس أسامة لاعب السلة ضد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الشكوى الرسمية الذي تقدم بها أنس أسامة، نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، للاتحاد المصري للعبة، يطلب خلاله فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب تأخر النادي في صرف مستحقاته المالية، خلال الأشهر الماضية.

حيث ذكر اللاعب في شكواه أن عقده مع الزمالك قيمته المالية 5 مليون و750 ألف جنيه لمدة موسمين، وأنه حصل على قيمة عقده في الموسم الاول 2020/ 2021 وقيمته 2 مليون و750 ألف جنيه، بينما ذكر اللاعب أنه لم يحصل على المتبقي وقيمته 3 ملايين جنيه، حيث من المفترض أن يتم صرفها هذا الموسم.

وقال أنس في شكواه، إن أحد بنود عقده تنص على حقه في إنهاء التعاقد في حالة التأخير عن سداد أي دفعة لمدة 30 يوما، حيث إنه لم يتقاضى أي مبلغ من الدفعات المستحقة منذ بداية الموسم.

تعقد لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة السلة، اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة الشكوى التى تقدم بها أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ضد ناديه للحصول على مستحقاته المتأخرة.