شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: كارتيرون يطلب التعاقد مع شكرى نجيب ويرفض عودة حسين فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة مفاجأة كبيرة، بأن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك طلب من إدارة ناديه الحصول على توقيع شكرى نجيب مهاجم فريق الإسماعيلى وضمه بالمجان مع نهاية الموسم.

وأوضح شبانة، فى تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "ينتهى عقد اللاعب مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الجارى ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وعلم "بوكس تو بوكس" أن كارتيرون معجب بشكل كبير بمستوى شكرى نجيب ومتحمس للتعاقد معه وطلب من الإدارة بشكل رسمى ضم اللاعب والحصول على توقيعه من الآن على أن ينضم مع نهاية الموسم بعد نهاية فترة العقوبة الموقعة على النادى بإيقاف القيد لمدة فترتين.

وتابع شبانة: "علم كارتيرون بوجود مفاوضات من جانب إدارة الزمالك مع حسين فيصل لاعب سموحة، وهو ما أغضبه وتحدث مع المسئولين وأبلغهم بعدم حاجته لمجهودات اللاعب وأوصى بتوقف المفاوضات.

وأكد كارتيرون لمسئولى الزمالك أنه سبق وطلب رحيل اللاعب ولم يغير قراره حتى الآن وغير نادم عليه من الأساس، وشدد على ضرورة عدم الدخول فى أى مفاوضات مع أى لاعب قبل العودة إليه.