شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: التركيز غاب عن لاعبى المقاولون أمام الزمالك ووقعنا فى أخطاء كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن فريقه قدم أداء مميز أمام الزمالك مشددا على أن التركيز غاب عن اللاعبين فى الهدفين.

وقال محمد عادل فى تصريحات تليفزيونية: "وقعنا في أخطاء كثيرة وعدنا للمباراة في وقت متأخر مما زاد الأمر صعوبة علينا، في الشوط الأول كنا ندًا لنادي الزمالك، وهناك أوقات تضع على نفسك ضغوط تعطلك عن التعامل مع المباراة بشكل جيد".

وأضاف: "الاستقرار سيمنح الفريق دفعة فى الفترة المقبلة لتحسين النتائج، ولدينا لاعبين مميزين فى جميع المراكز"

وفاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، وذلك بعدما لعب الفارس الأبيض 7 مباريات حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 5 متساويًا مع طلائع الجيش، حيث خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى والبنك الأهلى، وأخيرًا أمام الزمالك.