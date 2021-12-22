شكرا لقرائتكم خبر عن جعوانى "نهضة بركان المغربى": معلول والشناوى وبانون الأفضل بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منير الجعوانى المدير الفنى السابق لفريق نهضة بركان المغربى والحالى لمعيذر القطرى، أن الثلاثى على معلول وبدر بانون ومحمد الشناوى هم الأفضل بين صفوف الأهلى قبل لقاء السوبر الإفريقي.

وقال منير الجعوانى فى تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" من قطر: "الأهلى فريق متكامل وسبق وحقق السوبر الإفريقى على حساب نهضة بركان، والأهلى لا ينقصه أى شيء وفريق متكامل من كل الخطوط".

وأضاف: "رحيل سفيان رحيمى وبن مالانجو عن الرجاء سيؤثر على الفريق فى ظل عدم وجود البديل القادر على التعويض".

وعن أشرف بن شرقى، قال منير: إن نجومية المغربى أشرف بن شرقى جاءت مع فريق الزمالك، وقبل قدومه إلى الزمالك لم يكن بنفس المستوى والنجومية التى كان عليها بعد ارتدائه قميص الزمالك".

وأكمل: "أتمنى أن يجدد بن شرقى للزمالك لأن رحيله عن الفريق سيؤثر عليه بشكل سلبى واستمراره مع الزمالك سيجعله يحافظ على مستواه ومكانه مع منتخب المغرب، وأنصح بقاء بدر بانون مع الأهلى ومهما كانت الإغراءات المالية له فعليه البقاء مع الأهلي".