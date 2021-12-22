شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: 3 طلبات تعجيزية من بن شرقى للزمالك فى جلسة التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد شبانة تفاصيل الجلسة التى تمت بين المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك ومسئولى ناديه فى الساعات الماضية حول ملف التجديد له.

وقال شبانة، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "أكد بن شرقى لمسئولى الزمالك أنه لم يوقع لأى فريق حتى الآن، موضحًا فى الوقت ذاته أنه لن يجدد إلا بشروطه وعلى رأسها وضع نصف مليون دولار كشرط جزائى إلى جانب رغبته فى الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة قبل التجديد بجانب الحصول على 50% كمقدم تعاقد حيث سيصل الإجمالى لما يقرب من مليون دولار.

ويرى مسئولو الزمالك أن مطالب اللاعب المالية مغالاة فيها بشكل كبير ولم يتوصل الطرفين لاتفاق حتى الآن للتجديد.

فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، وذلك بعدما لعب الفارس الأبيض 7 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 5 متساويًا مع طلائع الجيش، حيث خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى والبنك الأهلي، وأخيرًا أمام الزمالك.