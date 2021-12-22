7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 21/ 12/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - توجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك الي البرتغال للتفاوض مع إدارة ناديى سبورتنج لشبونة ومارتيمو لانهاء ازمة المستحقات المتأخرة للناديين في قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم على التوالى. عامر حسين يجهز تصورا جديدا لنظام بطولة كأس الرابطة تحسبا لإلغاء أمم أفريقيا جهّز عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لنظام بطولة كأس الرابطة تحسبا لإلغاء بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، حيث ستقام مباريات الدورى الممتاز حال الغاء البطولة.