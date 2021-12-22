شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الإسماعيلى يحتاج صفقات قوية فى يناير .. وشكرى نجيب وقع لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى شادى محمد نجم الكرة المصرية السابق، إن الإسماعيلى يحتاج صفقات قوية فى يناير للعودة فى سابق عهده، وعلى مجلس الإدارة أن يبدأ فى إبرام صفقات مميزة مع بداية الدورة الودية .

وأضاف شادى محمد خلال تصريحات تليفزيونية: أن شكرى نجيب يرفض التجديد للإسماعيلى ووقع لبيراميدز خاصة أنه له الحق التوقيع الحر فى شهر يناير المقبل.

وتابع شادى محمد، أن أرقام الإسماعيلى الموسم الحالى أسوأ من بداية الموسم الماضى وحصول الفريق على نقطتين فقط من 7 جولات كارثة بكل المقاييس وتبشر بموسم صعب جدا على الدراويش.

وسقط الإسماعيلى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما عصر الثلاثاء، لتكون الهزيمة الخامسة للدراويش خلال أول 7 جولات.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34 ، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي احراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وتمكن صديق كالابا في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 4+ 90' .

وبهذه النتيجة ، يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاءين وتعادل في 3 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكهم 10 اهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين ، بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.