شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في إطار الجولة السابعة من منافسات الدورى المصري لكرة القدم، أسفرت عن فوز سموحة وبيراميدز والزمالك على كل من الإسماعيلى وطلائع الجيش والمقاولون بالترتيب.

سموحة 2 /1 الإسماعيلى

نجح فريق سموحة الفوز علي الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34 ، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي احراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وتمكن صديق كالابا في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 4+ 90' .

وبهذه النتيجة ، يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاءين وتعادل في 3 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكهم 10 اهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين ، بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

نجح فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال فى تحقيق فوزًا عريضًا على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط، وشن أكثر من هجمة خطرة، وحاول الطلائع مباغتة شريف إكرامى بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 29 شن إبراهيم عادل هجمة من الجهة اليسرى مررها عرضية لرمضان صبحى الذى هيئها لمحمود وادى وسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 32 سجل على جبر الهدف الثانى بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى سددها من مرة واحدة في المرمى.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الطلائع تسجيل هدف مبكر لتقليص الفارق، إلا إنه فى الدقيقة 54 حصل مصطفى الزنارى على البطاقة الصفراء الثانية "كارت أحمر" بعد تدخل عنيف على حسين السيد.

وفى الدقيقة 68 نجح رمضان صبحى فى المرور ودخول منطقة جزاء الطلائع ومرر كرة سحرية لمحمود وادى الى سجل منها الهدف الثالث لفريقه، والثانى له بالمباراة.

بهذه النتيجة يثبت بيراميدز أقدامه فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الأول، وذلك بعد أن لعب بيراميدز 6 لامباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل الطلائع المراكز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.

فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 16 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، وذلك بعدما لعب الفارس الأبيض 7 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 5 متساويًا مع طلائع الجيش، حيث خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى والبنك الأهلي، وأخيرًا أمام الزمالك.