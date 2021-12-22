شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلى فى السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أيمن أشرف مدافع الأهلي جاهزا للمشاركة الأساسية في مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد أحمد بن علي، بعد الاطمئنان على جاهزية اللاعب نسبة 100% للمشاركة في المباراة عقب مشاركته في المران الجماعي بشكل كامل.

وشارك أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل طبيعي في مران الفريق الأحمر على مدار اليومين الماضيين، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وشارك أيمن أشرف في فقرات المران بالكامل، بعد أن اجتاز برنامج علاج طبيعي وتأهيل على مدى الأيام الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي، بعد انضمام مجموعة اللاعبين الدوليين إلى البعثة، والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب المشاركة في بطولة كأس العرب.