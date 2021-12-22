شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: "التخطيط" ترفض بيع بانون رغم موافقة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رفضت رحيل المغربى بدر بانون لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى بعد تلقيه عرضا من الدورى السعودى والإماراتى للرحيل خلال فترة الميركاتو الشتوى

وتابع شبانة، فى تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc: "أشار المصدر لجنة التخطيط أكدت أن بانون يعد أحد أهم الأعمدة الرئيسية للفريق وأنه لن يتم التفريط فيه فى الوقت الراهن خاصة وأن الأهلى يعانى من أزمة على مستوى الخط الخلفى خلال الفترة الماضية بسبب تكرار إصابة رامى ربيعة ومحمود متولي.

وأضاف شبانة أن موسيمانى كان يدرس الموافقة على بيع اللاعب بعد ازمة رفضه الاستجابة إلى رغبته فى العودة عقب خسارة منتخب بلاده فى كأس العرب

وأشار أن رغبة المدير الفنى فى استعادة محمد عبد المنعم كامبوس والسماح بالموافقة على رحيل بدر بانون والاستفادة من بيعه بأعلى مقابل مادى لكن تمسك الخطيب بإعارة كامبوس وراء رفض رحيل المدافع المغربي.

وأضافد شبانة: إن الأهلى رصد مكافأة خاصة بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الأول لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر الأفريقى فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى.

وتابع شبانة، أن مصدر مسئول أن الخطيب وعد اللاعبين بالحصول علي 30 ألف جنيه حال الحصول علي اللقب الإفريقي أمام بطل المغرب لتعويض خسارة اللقب المحلي أمام طلائع الجيش.

وأضاف المصدر أن بيبو أكد خلال الجلسة علي ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير وأنه يعلم أن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسؤولية ولديهم ما يكفي من الإصرار على حصد اللقب.