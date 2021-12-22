شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كأس السوبر الأفريقى بين الأهلى والرجاء: مباراة واحدة وهدف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة كأس السوبر الافريقى التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لاهداف فريقى الاهلى و الرجاء المغربى قبل اللقاء بينهم غدا وجاء التعليق كالتالى " مباراة واحدة.. هدف واحد.. الكأس " .

وبدأ العد تنازليا لتحديد الفائز بالنسخة الـ30 من كأس السوبر الأفريقي، حيث يلتقي الأهلي المصري مع نظيره المغربي الرجاء غدا الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، قطر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر نادٍ تتويجاً بلقب السوبر الأفريقي، بعد أن حققها 7 مرات من أصل 9 نهائيات خاضها، آخرها في مايو الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين بالدوحة.

فيما يشارك الرجاء في كأس السوبر للمرة الرابعة، وسبق له الفوز باللقب مرتين، آخرهما في 2019 بالفوز على الترجي التونسي بهدفين لواحد في الدوحة أيضاً.