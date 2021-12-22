شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: خسرنا أمام بطل الدورى.. ولاعبو المقاولون لم ينفذوا التعليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن الهزيمة أمام الزمالك اليوم مستحقة بسبب عدم تنفيذ لاعبو فريقه التعليمات التي تم الاتفاق عليها معهم قبل اللقاء .

وقال النحاس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " وقعنا في أخطاء كثيرة وعدنا للمباراة في وقت متأخر مما زاد الأمر صعوبة علينا و كان مطلوبًا من اللاعبين بعض الأشياء، منها ما تم تنفيذه ومنها ما لم يُنفذ و لويس هينستروزا جيد في فترات وفي فترات أخرى ليس على المستوى، مثلما حدث اليوم".

وواصل: "في يناير كل الأندية ستدعم فرقها، ولكني أتحدث عن شخصية الفريق، هذه المباراة الثالثة التي يطرد مني فيها لاعب، كما أنه كانت هناك أخطاء تحكيمية في مباراة البنك الأهلي و في الشوط الأول كنا ندًا لنادي الزمالك، وهناك أوقات تضع على نفسك ضغوط تعطلك عن التعامل مع المباراة بشكل جيد".

وتوجه عماد النحاس موجهًا التهنئة للفارس الأبيض بعد تحقيقه الفوز قائلا " مبروك للزمالك، واجهنا بطل الدوري والمباراة انتهت بتفاصيل معينة " .

حقق فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.