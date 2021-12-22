شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 12 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تحقيق الفريق فوزا صعبا على المقاولون بهدفين مقابل هدف، وتلقى أحمد سيد زيزو عرضا للاحتراف فى الدورى التركى.
الزمالك يهزم المقاولون 2 / 1 وينتزع ثلاث نقاط مثيرة فى الدورى
فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.
توجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك الي البرتغال للتفاوض مع إدارة ناديى سبورتنج لشبونة ومارتيمو لانهاء ازمة المستحقات المتأخرة للناديين في قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم على التوالى.
إصابة لاعب الزمالك أشرف روقا بتسمم واستبعاده من مواجهة المقاولون
كيروش عن سبب استبعاد طارق حامد: "أسلوبه لا يناسب طريقة اللعب"
استبعد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، طارق حامد لاعب وسط الزمالك من حساباته فى بطولة كأس العرب بالدوحة، قبل أن يكرر استبعاده من القائمة المبدئية لأمم افريقيا 2022 والتى ضمت 40 لاعبا.
شئون اللاعبين باتحاد السلة تناقش أزمة أنس أسامة مع الزمالك الأسبوع المقبل
تعقد لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة السلة، اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة الشكوى التى تقدم بها أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ضد ناديه للحصول على مستحقاته المتأخرة.
تحسنت الحالة الطبية لمحمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد إصابته بالتسمم خلال تواجده فى فندق معسكر فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
الزمالك يتلقى عرضا رسميا من تركيا لضم أحمد سيد زيزو فى يناير
تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من أحد أندية الدورى التركي يطلب فيه التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع الزمالك منذ بداية الموسم، وكذلك في مباريات كأس العرب مع المنتخب الوطني.
أدى محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بمكة المكرمة، ليلة أمس الاثنين، وذلك بعد الانتهاء من مبارياته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كاس العرب، التى أقيمت فى قطر، وحصل الفراعنة على المركز الرابع فى ترتيب منتخبات البطولة بعد الجزائر البطل وتونس الوصيف وقطر صاحبة المركز الثالث.