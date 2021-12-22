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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 21 / 12 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تحقيق الفريق فوزا صعبا على المقاولون بهدفين مقابل هدف، وتلقى أحمد سيد زيزو عرضا للاحتراف فى الدورى التركى.

الزمالك يهزم المقاولون 2 / 1 وينتزع ثلاث نقاط مثيرة فى الدورى

فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحى ومحمد أوناجم.

توجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك الي البرتغال للتفاوض مع إدارة ناديى سبورتنج لشبونة ومارتيمو لانهاء ازمة المستحقات المتأخرة للناديين في قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم على التوالى. إصابة لاعب الزمالك أشرف روقا بتسمم واستبعاده من مواجهة المقاولون تعرض محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لحالة تسمم خلال تواجده في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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