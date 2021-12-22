الشامي عن طرده أمام الزمالك لمصراوي: تصرفي لا يصح من لاعب كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال لاعب نادي المقاولون العرب، حسن الشامي، إنه يُعاتب نفسه بعد كرته المشتركة مع لاعب الزمالك، مصطفى فتحي.

وتعرض حسن الشامي للطرد في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة التي جمعت فريقه يوم أمس الثلاثاء أمام نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وأضاف الشامي، في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة:"أُعاتب نفسي وألومها؛ فلايصح أن كون لاعبًا كبيرًا وأتصف تصرف صغيرًا، أعتذر لزملائي لأنني جعلتهم يفقدون لاعبًا بالفريق ولو لدقيقتين".

وأتم لاعب المقاولون العرب تصريحاته بقوله:"مصطفى فتحي أخي الصفير والجميع معرض لـ "نرفزة" الملعب ولايوجد أي مبرر لتصرفي الذي قمت به ولا شيء يشفع لي، أعتذر وأحاسب نفسي وألومها على ماحدث".

وهُزم فريق المقاولون بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك، ليتوقف رصيده عند النقطة 5 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري.