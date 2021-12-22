رغم النقص العددي.. برشلونة يتعادل مع إشبيلية في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل برشلونة مع مضيفه إشبيلية بنتيجة 1-1 مساء الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان مساء الثلاثاء، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الإسباني.

وافتتح أليخاندرو جوميز التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 32، ثم تعادل برشلونة بهدف لرونالد أراوخو في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وتفوق برشلونة في الجانب الهجومي بشكل كبير على مدار شوطي المباراة لكن إشبيلية رفض تلقي الهزيمة الأولى على ملعبه هذا الموسم وأنهى المباراة متعادلا رغم اللعب منقوصا في النصف ساعة الأخيرة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد (43 نقطة).

وعلى الجانب الآخر، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، حيث كان التعادل هو السابع للفريق هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وأربع هزائم في الدوري.

ملخص المباراة:

تمكن إشبيلية من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء عن طريق باو جوميز، بعدما أرسل إيفان راكيتيتش ركلة ركنية أرضية خادعة، ليقابلها الأرجنتيني جوميز بتسديدة مباشرة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مارك أندريه تير شتيجن الذي ظل ساكنا في مرماه.

ونجح برشلونة في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من ركلة ركنية أيضا برأسية رائعة من رونالد أراوخو، الذي استغل عرضية عثمان ديمبلي، ليرتقي المدافع الأوروجواياني فوق الجميع ويحول الكرة داخل شباك الحارس المغربي ياسين بونو.

واضطر إشبيلية لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ64 من عمر اللقاء بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الفرنسي جول كوندي الذي تعرض للطرد لأول مرة في الليجا، إثر احتكاك مع خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة حيث ألقى الكرة في وجهه.

وكاد برشلونة أن يسجل هدفا في الدقيقة الـ84 بعدما أطلق عثمان ديمبلي تسديدة قوية رائعة بقدمه اليسرى داخل منطقة الجزاء، لكن القائم الأيمن لمرمى إشبيلية تعاطف مع أصحاب الأرض، ليستمر التعادل بين الفريقين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حاول برشلونة أن يسجل هدفا قاتلا بعدما أطلق خوردي ألبا الكرة من مسافة بعيدة المدى عقب ارتدادها من دفاع إشبيلية، لكن الحارس ياسين بونو واصل تألقه في المباراة وتصدى لها، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء (1-1).

تشكيل إشبيلية: ياسين بونو، جول كوندي، فيرناندو ريجيس، دييجو كارلوس، كريم رقيق، توماس ديلاني، جوان جوردان، إيفان راكيتيتش، لوكاس أوكامبوس، بابو جوميز، رافا مير.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، جافي، عثمان ديمبلي، عبدالصمد الزلزولي، فيران جوتجلا.