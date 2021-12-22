أشرف صبحي: منتخب مصر يمتلك مدرباً عالمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر يمتلك مدرباً من الطراز العالمي وهو البرتغالي كارلوس كيروش، مشيراً الى أن الروح عادت لمنتخب مصر من جديد.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع في كأس العرب تحت قيادة كيروش الذي تولى إدارة المنتخب خلفاً لحسام البدري، ونجح في التأهل بمنتخب مصر للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات لقناة "الحياة" "منتخب مصر رغم وجود المحترفين والأسماء المميزة في كأس العالم 2018 لم يكن هناك حالة رضا من الشعب المصري على الأداء".

وأكمل "بدأنا في بناء المنتخب من جديد عندما قمنا باستضافة أمم أفريقيا 2019 لكن الأداء لم يكن جيداً ولم يكن هناك روح".

واستمر "جاء مدرب وطني ولم نشعر بأي تغيير، والآن لدينا كيروش مدرب عالمي والأداء اختلف وهناك روح".

وأضاف "كيروش كان واضحاً وقال أن كأس العرب فرصة للتجربة ومشاهدة جميع اللاعبين واكتشاف لاعبين جدد، اداء المنتخب اختلف وهناك روح جديدة".

وشدد "بالطبع هو استفاد، البطولة الأفريقية لن تكون سهلة وكذلك تصفيات كأس العالم، لكن هناك تغيير للأفضل واضح".