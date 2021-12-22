خبير تحكيمي: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء.. وتدخل طارق حامد يستدعي إنذار فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن الزمالك لم يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام المقاولون العرب في مباراة الجولة 7 في الدوري الممتاز التي حسمها الأبيض لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي تحليل أداء الحكم محمود عاشور ومعاونيه، قال الشناوي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" :"الزمالك لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في اللعبة التي تم اللجوء بعدها إلى تقنية الفيديو".

وأضاف الشناوي :"اللاعب محمد سمير مدافع المقاولون العرب لم يذهب للكرة بيده، بل كان يسند على الأرض بيده قبل أن يسقط جسمه، وفي هذه الحالة ليس هناك تعمد وبالتالي ليست هناك ركلة جزاء".

وأتم الخبير التحكيمي :"تدخل طارق حامد ضد لاعب المقاولون العرب يستحق إنذار فقط وليس طرد، على عكس لعبة حسن الشامي لاعب المقاولون العرب التي تستحق الطرد بسبب وجود عنف من اللاعب ضد مصطفى فتحي".

وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي كان آخرها اعتراض من لاعبي المقاولون وجهازهم الفني للمطالبة بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية.