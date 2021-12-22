بمشاركة النني.. أرسنال يكتسح سندرلاند ويتأهل لقبل نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي أرسنال فوزًا كاسحًا على حساب سندرلاند بخمسة أهداف لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات دور الثمانية من كأس كاراباو الإنجليزي.

المصري محمد النني شارك في التشكيل الأساسي لأرسنال خلال اللقاء ولعب المواجهة كاملةً، بعد سلسلة من عدم الانتظام في التواجد بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح إيدي نيكيتاه في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 17، قبل أن يضاعف نيكولاس بيبيه النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وجاءت الدقيقة 31 بهدف تقليص الفارق لسندرلاند عن طريق برودهيد، قبل أن يعود نيكيتاه بهدفه الثاني والثالث لأرسنال في الدقيقة 49 من المواجهة.

وسجل اللاعب نفسه رابع أهداف أرسنال في الدقيقة 58، قبل أن يختتم الشاب تشارلي باتينو سلسلة أهداف أرسنال في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة يكون أرسنال قد تأهل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة، منتظرًا بقية مباريات دور الثمانية التي ستقام مساء الأربعاء.