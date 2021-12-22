تقارير: طارق حامد ومحمد النني على رادار اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جد السعودي ينوي فتح المفاوضات مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومحمد النني المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن هناك نية عند إدارة اتحاد جدة لإعادة ملف طارق حامد على طاولة المفاوضات من جديد بجانب محمد النني لتمثيل الفريق الذي يلعب له حاليا الدولي المصري أحمد حجازي.

وأضافت الصحيفة أن اتحاد جدة لم يوضح ماهية الرغبة عند الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، سواء بالتوقيع مع الثنائي كبديلين للمغربي كريم الأحمدي والبرازيلي برنو هنريكي، أو الاكتفاء بعقد صفقة وحيدة من بينها في حال نجاح المفاوضات.

وأشارت "عكاظ" إلى أن إدارة الاتحاد كانت فتحت خط المفاوضات مع طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح لضيق الوقت، مؤكدةً أن "المحارب المصري" -كما وصفته- نافس على لقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2020.

يذكر أن اتحاد جدة يتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، حيث حقق الفوز في ثماني مباريات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما.