الأهلي يفتح ذراعيه للمجد في نزال حذر ضد الرجاء بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يتجدد اللقاء بين الأهلي والمواعيد الكبرى، عندما يحل ضيفا مع الرجاء المغربي على استاد أحمد بن علي في الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة في منافسة على كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي هيمن على القارة السمراء في آخر موسمين وفاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بالإضافة إلى حصد لقب السوبر الإفريقي 2020 ليسعى لتكرار التتويج أمام الرجاء.

لكن الرجاء يعرف جيدا كيف يتعامل في مثل هذه المباريات، فقد فاز بكأس السوبر 2019 على بطل دوري أبطال إفريقيا الذي كان وقتها فريق الترجي التونسي.

ولم يكن الرجاء أقل قوة أو خطورة أمام الترجي في آخر ظهور له بكأس السوبر، رغم أنه الفائز بالبطولة الأقل "الكونفدرالية" ويواجه بطل أكبر بطولات القارة للأندية بعد تأهله إلى كأس العالم.

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يقود كتيبة الأهلي نحو حلم جديد، وهو الحصول على البطولة الدولية رقم 24، وتحقيق اللقب القاري الرابع على التوالي.

الأهلي يحتل الآن المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأندية تتويجا بالألقاب الدولية في العالم، خلف ريال مدريد الذي حصد 26 لقبا مستغلا فترة الجدب التي مر بها الأهلي بعد آخر تتويج قاري في 2014 حتى عاد إلى منصات التتويج عام 2020.

ويأمل الأهلي في اقتناص اللقب رقم 24 لتقليص الفارق مع ريال مدريد إلى بطولتين فقط، ليعود في كأس العالم للأندية بعد أقل من شهرين في محاولة جريئة لدرجة تلامس حد المستحيل لإضافة لقب جديد، أو الانتظار للتتويج مجددا بدوري الأبطال والسوبر لمعادلة الفريق الملكي.

العملاق الإفريقي استعاد نجومه الذين شاركوا في بطولة كأس العرب مع منتخبات مصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة لتكتمل صفوفه أملا في ظهور يليق بالبطل التاريخي لإفريقيا أمام الرجاء أحد أبرز عمالقة القارة.

فريق الرجاء المغربي أكد أنه لا يخشى النادي الأهلي لكنه يحتفظ بالاحترام والتقدير للفريق المصري، وهو الأمر الذي يجعل مواجهة الفريقين يسيطر عليها الحذر والطموح في آن واحد.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس السوبر الإفريقي

التاريخ: 22 ديسمبر 2021

التوقيت: 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1

الملعب: ستاد أحمد بن علي