"عبر الفيديو كونفرانس".. رئيس كاف يدعو المكتب التنفيذي لإجتماع الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

دعا باتريس موتسبي رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعضاء المكتب التنفيذي لإجتماع عاجل غداً الأربعاء في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وذلك لبحث موقف بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلي 6 فبراير المقبل.

وسيعرض موتسيبي في إجتماع الأربعاء، تقريره عن زيارته الأخيرة للكاميرون وإجتماعه مع بول بويا رئيس جمهورية الكاميرون ومتابعته عن قرب للأعمال والترتيبات الخاصة بإستضافة البطولة والبروتوكول الصحي والطبي لإستضافة البطولة بحضور جماهير لضمان سلامة كل الوفود المشاركة في الكاميرون.

وعلم "يلاكورة" أن المكتب التنفيذي مازال يشهد إنقسام شديد حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، رغم تصريحات باتريس موتسبي رئيس الكاف في الكاميرون، عدد أعضاء المكتب التنفيذي في الكاف 23 عضواً ومازال هناك تمسك لدي 11 عضو لعدم إقامة البطولة مقابل موافقة 12 عضواً علي إقامتها.

وكان صموئيل إيتو رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد وجه الشكر عبر بيان رسمي لكل الإتحادات الأفريقية التي تقف بجوار الكاميرون لإستضافة البطولة في موعدها، وخص بالشكر إتحاد بوركينا فاسو الذي أصدر بيان رسمي لدعم الكاميرون وعدم مسئوليتهم عن موقف البوركيني سيتا سينجارا عضو المكتب التنفيذي في الكاف الذي تردد أنه من أشد المعارضين لإقامة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ووجه إيتو الدعوة لكل الإتحادات الوطنية الأفريقية للتكاتف والوحدة لإقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها بالكاميرون.