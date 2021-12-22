قمة برشلونة و إشبيلية تنتهي بالتعادل لمصلحة ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة القمّة التي جمعت إشبيلية بضيفه برشلونة الثلاثاء في مباراة مؤجلة عن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبادر الأرجنتيني أليخاندرو غوميز بافتتاح النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 32.



وأدرك الأوروغواياني رونالد أراوخو التعادل للفريق الكاتالوني في الدقيقة 45.



وبهذا التعادل رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدّر.



في المقابل، بات رصيد برشلونة 28 نقطة في المرتبة السابعة.



يذكر أنّ إشبيلية أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي الذي طرد في الدقيقة 64 لاعتدائه على ظهير برشلونة الأيسر جوردي ألبا.