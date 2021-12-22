أرسنال يحسم أولى بطاقات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حسم أرسنال أولى بطاقات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه سندرلاند من المستوى الثالث "ليغ وان" بنتيجة كبيرة 5-1 الثلاثاء على "ستاد الإمارات".



وكان النادي اللندني يخوض أسهل لقاءات الدور ربع النهائي، أقله على الورق، ضد الفريق الوحيد المتبقي في ربع النهائي من خارج أندية الدوري الممتاز.



وقد استغل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تفوقه الفني وحقق فوزه الرابع توالياً منذ هزيمتيه المتتاليتين في الدوري الممتاز على يد غريمه مانشستر يونايتد وإيفرتون.



ويدين "المدفعجية" بالخروج منتصرين من مواجهتهم الأولى مع سندرلاند منذ أن ودع الأخير الدوري الممتاز في نهاية موسم 2016-2017 الى إدوارد نكيتياه الذي سجل ثلاثية (17 و49 و58)، وأضاف الإيفواري نيكولاس بيبي (27) والبديل ابن الـ18 ربيعاً تشارلي باتينو (1+90) الهدفين الآخرين، فيما كان هدف الضيوف الوحيد من نصيب نايثن برودهيد (31).

(فرانس برس)