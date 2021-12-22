الامارات | ألواح التزحلق بالمظلات تنطلق في كايت بيتش غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ألواح التزحلق بالمظلات تنطلق في كايت بيتش غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - إلى شواطئ دبي من جديد بداية من غد ولمدة ثلاثة أيام في شاطئ كايت بيتش في جميرا، مع انطلاقة منافسات الجولة الأولى ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022.

وقال بيان صحافي: «ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة دبي المفتوحة 2021-2022 للموسم الخامس على التوالي بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء التابعة لاتحاد الإمارات للشراع الحديث والتجديف برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان».

من جانبه قال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب: «تستقطب منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات نخبة من محبي الرياضات البحرية المثيرة من أبطال الدولة، وأيضاً الجاليات المقيمة، حيث تحظى كغيرها من الرياضات البحرية بشعبية كبيرة تضاعفت بشكل كبير في المواسم الماضية خصوصاً في إمارة دبي وشاطئ جميرا، والتي تزخر كل يوم بالمظلات الملونة التي ترتفع في شواطئها الجميلة الدافئة».

وكشف حارب أن برنامج الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - سوف يشمل ثلاثة أيام متتالية بداية من يوم غد وحتى يوم السبت المقبل لإعطاء محبي هذه الرياضة الفرصة لإبراز مهاراتهم خصوصاً مع توافر كل العناصر المطلوبة لإنجاحها مع حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة.

وقال المدير التنفيذي إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنهى كل التجهيزات والترتيبات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإقامة المنافسات على مدار ثلاثة أيام في أجمل شواطئ جميرا شاطئ كايت بيتش، كما تم الاطلاع على الأمور الفنية بالتنسيق والشراكة مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء التابعة لاتحاد الإمارات للشراع الحديث والتجديف.

وأكد أن برنامج المنافسات سيبدأ غداً من خلال منافسات لوح التزحلق (توين تيب) وأيضاً الألعاب الحرة (فري ستايل) على أن يكون التركيز على منافسات «هايدروفويل» يومي الجمعة والسبت المقبلين حسب الظروف الجوية وحالة البحر وسرعات الرياح التي تحكم نوعية التنافس.

وذكر أن النادي وحرصاً منه على زيادة الاثارة والاهتمام من محبي هذه الرياضة قرر استحداث فئتين للتنافس خلال أيام البطولة وهي تسجيل أعلى قفزة للمشاركين في مسابقة «دبي اير» وأيضاً مسابقة الحركة الدائرية وحلقة الدوران 360 درجة أو ما يعرف بمسابقة «ميغا لوب».

• برنامج المسابقات سيبدأ بمنافسات لوح التزحلق (توين تيب) والألعاب الحرة (فري ستايل).

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