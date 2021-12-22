الامارات | أميركا تتوج بلقب مونديال أبوظبي للسباحة بـ 30 ميدالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تتوج بلقب مونديال أبوظبي للسباحة بـ 30 ميدالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق منتخب أميركا بصدارة الترتيب العام في بطولة العالم للسباحة (أبوظبي-2021)، بعد أن جمع 30 ميدالية، بواقع تسع ذهبيات وتسع فضيات و12 برونزية.

وعلى المستوى الفردي، توجت سباحة هونغ كونغ، سيوبهان برناديت، بلقب أفضل سباحة، وسباح الاتحاد الروسي، كليمنت كلوزنيكوف، بلقب الرجال، وذلك في حضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسين المسلم، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس الاتحاد الإماراتي سلطان السماحي.

وأقيم أمس حفل ختام البطولة التي كانت شاهدة على الميدالية العربية الوحيدة، وكانت من نصيب البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي بإحرازه فضية سباق 1500 متر حرة. وقال المسلم في المؤتمر الصحافي الختامي: أشكركم من القلب، وأوجه شكري إلى كل شخص منكم على المجهود الذي تم بذله من أجل خروج الحدث بهذه الصورة الرائعة التي عكست صورة ومكانة أبوظبي. وثمن، من جانبه، العواني في المؤتمر الصحافي دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي واستدامة التواصل مع العالم، مؤكداً على الفوائد المتنوعة لاستضافة الحدث الناجح في مختلف النواحي السياحية والاقتصادية الأمر الذي يمنح الشغف نحو مجتمع رياضي فعال.

وسلم العواني علم بطولة العالم إلى فلاديمير لينوف وزير الرياضة في جمهورية تتارستان الروسية التي سوف تستضيف النسخة المقبلة في مدينة كازان.

وعقب تسليم العلم تم عزف السلام الوطني الإماراتي ليسدل الستار رسمياً على النسخة 15.

وحققت نسخة أبوظبي العديد من الأرقام العالمية الجديدة، وكذلك سجل السباحون ثمانية أرقام خاصة ببطولة العالم للمسافات القصيرة، الأمر الذي أكد على قوة الحدث، ومدى المنافسة التي كانت حاضرة بين نجوم العالم.

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