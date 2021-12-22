الامارات | العين يتصدر ترشيحات «رابطة المحترفين» لجوائز الأفضل في نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتصدر ترشيحات «رابطة المحترفين» لجوائز الأفضل في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، عن شهر نوفمبر، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب. وتضم قائمة المرشحين ثنائي العين؛ المغربي سفيان رحيمي، والتونسي ياسين مرياح، اللذين أسهما في مواصلة تمسك فريقهما بصدارة الترتيب، وثنائي الوحدة؛ مارتينيز وجواو بيدرو، ونجم بني ياس الأرجنتيني خمينيز.

أما المرشحون لجائزة أفضل حارس، فهم حارس العين خالد عيسى، وماجد ناصر (شباب الأهلي)، وفهد الظنحاني (بني ياس). ويتنافس على جائزة أفضل مدرب سيرجي ريبروف (العين)، وغريغوري (الوحدة)، ودانييل إيسايلا (بني ياس).

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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