الامارات | 3 ألقاب للإمارات في بطولة «عام الخمسين» لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألقاب للإمارات في بطولة «عام الخمسين» لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر لاعبي الإمارات ترتيب الفائزين ببطولة عام الخمسين لبناء الأجسام والفيزيك، التي أقيمت في المركز الثقافي في رأس الخيمة بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة، وأقيمت بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو إدارة اتحاد كرة القدم، أحمد بن درويش، والأمين العام للاتحاد محمد المري، وعضو الاتحاد فيصل الزعابي، وحصل أبطال الإمارات على ثلاثة ألقاب في فئة بطل الأبطال، إضافة إلى المراكز الأولى في المنافسات الرسمية.

وتمكن مروان البلوشي من نيل كأس ولقب بطل الأبطال في الكلاسيك بناء أجسام، ونال أحمد البلوكي كأس ولقب بطل الابطال في المسكلر فيزيك، وعلي النقبي بطلاً لأبطال الفيزيك.

بدوره وصف أمين عام الاتحاد محمد المري، البطولة بأنها ظهرت بشكل مميز فنياً وأنها عكست تطور رياضة بناء الأجسام والفيزيك بشكل واسع وأنها كشفت عن مواهب مميزة.

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