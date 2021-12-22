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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصريحات

أثارت التصريحات الإعلامية لمسؤول سابق في أحد أندية دوري المحترفين، جدلاً واسعاً في أوساط جمهور النادي، الذي طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي طي صفحة الخلافات السابقة في النادي والالتفاف خلف الفريق.

لجنة

سادت حالة من الارتياح في الوسط الرياضي، عقب الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية، إذ ضمت اللجنة بعض الوجوه الجديدة التي يتوقع أن تشكل إضافة جديدة.

تراجع

تراجع أحد أندية دوري المحترفين عن التعاقد مع المهاجم المغربي، عبدالرازق حمد لله، خوفاً من إثارة اللاعب للمشكلات، على غرار ما قام به مع ناديه السابق، النصر السعودي، رغم تأكيدات أحد وكلاء اللاعبين بأن النادي واللاعب توصلا لكل الشروط الخاصة بالتعاقد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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